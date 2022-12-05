نادر عباسى يقود حفل ريهام عبدالحكيم ولؤى بالسعودية

يستعد المايسترو نادر عباسي لقيادة الحفل الغنائي للمطربة ريهام عبد الحكيم والمطرب لؤي، والمقرر إقامته في يوم 10 ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

يقام حفل ريهام عبدالحكيم ولؤي ضمن فعاليات موسم الرياض ويرفع الحفل شعار “سيمفونية موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب” ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل مساء غد الثلاثاء، ومن المقرر أن تقدم ريهام عبدالحكيم والمطرب لؤي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتهما بجانب أعمال للموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.

ومن المقرر أن تحيي المطربة ريهام عبدالحكيم حفلا غنائيا بدار أوبرا دبي منتصف شهر ديسمبر الجاري تقدم من خلاله مجموعة متميزة ومختارة من أغانى الراحلة شادية وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة بقيادة المايسترو أحمد طه تحت عنوان عودة للزمن الجميل بأوبرا الملك فاروق، ويقام الحفل فى إطار العلاقات المتبادلة بين مصر والإمارات ومرور ٥٠ عاما على هذا التعاون فى شتى المجالات.

كان آخر أعمال المطرب لؤي أغنية بس اطمن، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي سامح فراج، والملحن محمد شحاتة، والموزع الموسيقي محمد صبري، ومهندس الصوت محمد علاء.