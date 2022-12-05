محمد فؤاد: الرئيس السيسى بيخاف ربنا ولازم نحبه (فيديو)

غمرت السعادة وجه الفنان محمد فؤاد بسبب افتتاح الرئيس السيسي لمشروع محور أبو ذكري، قائلًا: «كنا نقعد على الطريق بالتسع ساعات بسبب التحويلات، وما نحن فيه الآن نعمة كبيرة».

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «البلد وقفت على قدميها بفضل الأشراف مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، معانا قيادة سياسية تخاف ربنا جدًا، ربنا مساندة ومساند القيادة السياسية من أول خطوة، توفيق من الله، جزاؤه عند ربنا كبير إنه ياخد ناس من جبل بيقع عليهم ويبقوا زي البني آدمين، وتشوف فرحة الولاد بالملاعب والنظافة».

محمد فؤاد: أنا بحب الرئيس جدًا لأنه إنسان بيخاف ربنا

وأردف: «أنا بحب الرئيس جدًا؛ لأنه إنسان بيخاف ربنا واللي يخاف ربنا حبيه، لما كنت في مسرح الجلاء، كنت هأموت عشان حد يطلع يتكلم للبلد، لقيت الرئيس وكان وزير دفاع وقته قلت ياما أنت كريم يارب، مكنش عندي جرأة اتكلم، لكن لقيت نفسي بتكلم وكأني بقوله أنت فين، ربنا يخليه، بحبه جدًا وعارف ربنا سانده لأبعد ما يكون».

وأردف: «ربنا يعينك يا ريس، ويعين الناس اللي معاه، بتعملوه للبلد شيء يرضي الله، ربنا يديم الافتتاحات ونشوف مصر بالشكل الجميل، إزاحة الأذى عن الناس حاجة كبيرة جدا، والطريق ده كان بيتسمى طريق الموت».

ولفت فؤاد إلى أن البعض كان يطلب منه الحياد، خوفًا على جماهيريته، لكنه لم يسمع لهم، مردفا: «أتمنى ربنا يحاسبني على كل شيء عملته من ساعة ما البلد وقعت في أزمة لحد ما وقفت على رجليها، من أول السطر وأنا نفسي أقول نفسي أشوف البلد زي أي حد طمر فيه بوء المياه، اللي قدرت عليه عملته".