أحمد الطيبي: السوق العقارية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

قال أحمد الطيبي عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية بالقاهرة ورئيس شركة ذا لاند ديفيلوبرز، إن السوق العقاري شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في المشروعات السكنية بهدف توفير سكن مناسب للمصريين.

وتابع الطيبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن شركة ذا لاند ديفيلوبرز TLD استطاعت خلق بصمة مميزة في السوق العقاري المصري خلال فترة وجيزة، مضيفًا أن محفظة استثمارات الشركة وصلت حتى الآن إلى 4 مليارات جنيه ولديها محفظة أراضي بحجم 52 فدانت موزعة بين مشروع أرمونيا بالعاصمة الادارية ومشروعil Bayou بسهل حشيش.

وأوضح الطيبي أن الشركة تستهدف التوسع بشكل أكبر في السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة ولديها خطة توسعية طموحة بشرق وغرب القاهرة لتقديم منتجات عقارية مختلفة ومتميزة تواكب التغيرات السوقية ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود الدولة في التطوير العمراني في إطار خطة مصر 2030 والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052.

وأضاف أن الشركة اطلقت مشروعاتها il Bayou الاستراتيجي بسهل حشيش، البحر الأحمر وهو يعتبر مشروع فندقي سكني حصري ومنتج عقاري غير مسبوق يستهدف دعم ملف السياحة والتصدير العقاري وتحفيز حركة السياحة وجذب رأس المال الأجنبي بمنطقة الغردقة، مضيفًا أن قطاع الإسكان السياحى يشهد رواجًا لرغبة العملاء فى امتلاك وحدات بالمناطق الساحلية، والتى ستكون وجهة لهم طوال العام.

وأشار الطيبي إلى أن حجم استثمارات مشروع il Bayou بلغت 500 مليون جنيه على مساحة 45 ألف متر مربع وهو وجهة سكنية فندقية سياحية بسهل حشيش بالبحر الأحمر، بإجمالي 85 وحدة ما بين فيلات مستقلة، توين أو تاون هاوس، بالإضافة إلى 60 شقة فندقية.