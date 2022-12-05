إغلاق 4 أكاديميات تعليمية ومنشآت غير مرخصة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمواصلة الحملات التفتيشية والرقابية والمرور الميداني، على عدد من المنشآت والأكاديميات والتأكد من سلامة موقفها ومدى وجود تراخيص بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة بمدينة المنيا، لمراجعة عدد من تراخيص الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، ود. محمد نادى وكيل وزارة الصحة، طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مركزين تعليميين، وحضانتين للأطفال، غير مرخصين.

كان محافظ المنيا قد وجه بإغلاق وتشميع أكاديمية تعليمية غير مرخصة تروج لإعلانات مضللة وتدعى منحها شهادات معتمدة للطلاب تحت مسمى "خدمات طبية"، كما تابع نائب المحافظ تنفيذ قرار السيد المحافظ بإغلاق وتشميع وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، لقيام أحد العاملين بالحضانة من منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.

وأعلن محافظ المنيا تلقي تقارير من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول جهود لجنة الضبطية القضائية، في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعددها 11 كيان حتى الان، وتدّعي منح شهادات مُعتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، والمساحة والإنشاءات الهندسية والحاسب الآلي والتحاليل الطبية والخدمات الطبية والأزياء والتصميم)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأفادت التقارير بمداهمة اللجنة لعدد من الكيانات وعددها 11 كيانًا حتى الآن، وتدّعي منح شهادات مُعتمدة في تخصصات (إدارة الأعمال، والمساحة والإنشاءات الهندسية والحاسب الآلي والتحاليل الطبية والخدمات الطبية والأزياء والتصميم).

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة بدأت في تنفيذ عدد من الحملات الرقابية منتصف الشهر الماضي وأسفرت عن ضبط مجموعة من الأكاديميات غير المرخصة وتم إصدار قرارات بإغلاقها وتشميعها وجاري متابعة المنشآت والكيانات التي تزاول نفس الأنشطة بدون تراخيص.

وناشد محافظ المنيا، جميع المواطنين بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة.

وتضم الكيانات الـ 11 التي تم إغلاقها كل من:

• أوبك أكاديمي للعلوم الخدمية – بميدان شلبي بجوار مسجد الحق الدور الأول.

• أكاديمية النهضة – برج عماد الدين امام محطة قطار الجامعة.

• أكاديمية سمارت – شارع طه حسين امام وابور النور محطة المياه.

• أكاديمية جيوماتكس لتكنولوجيا المعلومات – شارع عدنان المالكي – ارض سلطان – أعلى جزارة الطيب.

• الاكاديمية المصرية للعلوم الصحية – شارع عدنان المالكي – خلف التامين الصحي.

• - أكاديمكس ومقرها رقم 140 و141 شارع عبد العزيز برج بنك التنمية رقم 2 بمنطقة شلبي أمام تميمة الدور الأول بعد الأرضي مدينة المنيا.

• - المعهد الدولي البريطاني للخدمات الطبية والإدارة وعلوم الحاسب "IBI" والكائن مقرها أرض سلطان 9 شارع العبور من شارع عدنان المالكي أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالمنيا.

• - أكاديمية الأهرام للتدريب المهني المعتمد والكائنة ببرج النيل بجوار مديرية الأمن وبنك قناة السويس - الدور الأول ومقرها الثاني كورنيش النيل أمام مسجد الفولي - تقاطع شارع المطافي بمدينة المنيا.

• - الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المتخصصة والكائن مقرها شارع أبراج الرى أمام كافيه الكابتن الدور الأول برج 6 بمدينة المنيا.

• - أكاديمية إيديكون للتدريب " Educon academy" والكائن مقرها شارع عدنان المالكي أمام أسواق مصر و نادى المنيا الرياضي بشارع مديرية التربية والتعليم أعلى العالمية ستورز.

• - المركز الأكاديمي - الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحية والكائن مقرها حي شلبي أمام محطة بنزين التعاون الدور الأول بعد الأرضي بمدينة المنيا.