الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب كلب.. عاطل يقتل جاره في البساتين

جثة
جثة

أقدم عاطل علي طعن جاره بسلاح أبيض، خلال مشادة بينهما بسبب قيام المتهم بتربية كلب شرس، ووضعه في مدخل العقار محل سكن الضحية بمنطقة البساتين.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل عامل خلال مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية وجاره بسبب اعتراض المجني عليه علي تربية كلب شرس في مدخل العقار، وعقب ذهابه لمعاتبه جاره نشبت بينهم مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة، قام على أثرها المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض علي المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عاطل طعن البساتين مدخل العقار الضحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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