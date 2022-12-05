ضبط 5 طلاب بكلية الصيدلة والآداب بحوزتهم 83 طربة حشيش بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 طلاب بينهم 3 بكلية الطب و2 بكلية الصيدلة بحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، ناحية دائرة مركز طما شمال المحافظة.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ لمركز شرطة طما، من القوة المعينة بأحد الكمائن بدائرة المركز، بالاشتباه في سيارة ملاكي يقودها شاب، وبرفقته 4 آخرين (2 شباب، و2 فتيات) وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة، حوالي 83 طربة من مخدر الحشيش.

بالفحص تبين أن المتهمين 2 طلاب بكلية الطب يقيمان بمنطقة الزهراء بسوهاج، وطالبتان بكلية الصيدلة، تقيمان بدائرة مركز دار السلام شرقي المحافظة، وسائق السيارة المالكي طالب بكلية الطب، يقيم بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

تبين أن المذكورين كانوا في طريقهم إلى محافظة أسيوط، بحوزتهم المضبوطات، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.