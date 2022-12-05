الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

10 سيارات لإخماد حريق داخل جرن تخزين قش الأرز بالبحيرة

الحريق
الحريق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، برئاسة العميد محمد بلبع من جهودها من أجل المساهمة في السيطرة على حريق شب داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بعزبة عبداللطيف الحناوي التابعة لقرية ششت الانعام بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حريق داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بعزبة عبداللطيف الحناوي التابعة لقرية ششت الانعام التابعة لدائرة المركز.

على الفور، انتقل الرائد صلاح الكفراوي وقوات الحماية المدنية ، وتم الدفع بعدد 10 سيارات من الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق ، كما تم فرد كردون أمنى حول الحريق من أجل المساهمة في عدم انتشار الحريق إلى الأراضى المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحمد خلف أجهزة الأمنية الحماية المدني الحناوي الحماية المدنية النيابة العامة

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