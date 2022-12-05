الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 5200 في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقرى المحلة

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار المديرية في تنفيذ عدد من القوافل الطبية المجانية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تنفيذ قافلة كبرى بعدد من قرى مركز المحلة، ضمت العديد من التخصصات، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية والعزب المجاورة، في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل بالمديرية، إن القافلة تضم تخصصات "الباطنة، الجراحة، العظام، الأسنان، الأطفال، الجلدية وتنظيم الأسرة"، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتقديم خدمة أداء التحاليل بالمجان داخل الوحدة، وتم توقيع الكشف علي 2845 حالة بقرية كفر دخميس، و2400 بقرية كفر قرطنة التابعة لمركز المحلة، وتم تحويل الحالات التي تحتاج الي خدمات بالمستشفيات التابعة للقطاع الصحي بالغربية، وتقديم الندوات التوعوية والتثقيفية للاهتمام بصحة المواطن.

الكشف على 5200 حالة في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحلة 100 مليون صحة أدوية بالمجان الخدمات الطبية المجانية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة المبادرة الرئاسية حياة كريمة القوافل الطبية المجانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

بسبب كلب.. عاطل يقتل جاره في البساتين

القبض على متهم هارب من الإعدام فى قنا

«شعبة الذهب» تكشف أسباب جنون الأسعار خلال 4 شهور

تشكيل كوريا الجنوبية أمام البرازيل.. سون أساسيًا

رئيس مدينة سيوة يتابع انطلاق فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

منظمة العمل الدولية: شخص من كل خمسة تعرض للعنف في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟