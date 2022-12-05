الكشف على 5200 في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقرى المحلة

أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار المديرية في تنفيذ عدد من القوافل الطبية المجانية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تنفيذ قافلة كبرى بعدد من قرى مركز المحلة، ضمت العديد من التخصصات، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية والعزب المجاورة، في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل بالمديرية، إن القافلة تضم تخصصات "الباطنة، الجراحة، العظام، الأسنان، الأطفال، الجلدية وتنظيم الأسرة"، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتقديم خدمة أداء التحاليل بالمجان داخل الوحدة، وتم توقيع الكشف علي 2845 حالة بقرية كفر دخميس، و2400 بقرية كفر قرطنة التابعة لمركز المحلة، وتم تحويل الحالات التي تحتاج الي خدمات بالمستشفيات التابعة للقطاع الصحي بالغربية، وتقديم الندوات التوعوية والتثقيفية للاهتمام بصحة المواطن.