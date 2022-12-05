رئيس مدينة سيوة يتابع انطلاق فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

تابع محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 التى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017.

وقال رئيس مدينة سيوة إن الحملة تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واستراتيجية تمكين المرأة في محاورها الأربعة "التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحماية ".

وأضافت هانم محمد السريع مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينه سيوة أن الوحدة مستمرة فى تنفيذ الحملة خلال فترة ال ١٦ يوم، بمشاركة كافة الجهات المعنية وتشمل تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية بقضايا المرأة والداعمة لتمكين المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها.

وأشارت إلى أن تهدف الحملة أيضا إلى التوعية بجميع القضايا الخاصة بالمرأة ونبذ أى شكل من أشكال العنف القائمة على التمييز النوعي ومناهضة المعتقدات والموروثات الخاطئة ضدها، مؤكدة أنه تم إعداد محاضرات توعوية بقريه أغورمي و أبو شروف وقاعة المؤتمرات بإدارة التضامن الاجتماعي.

وأكد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة أن المركز يقوم بتوفير سبل الدعم لإنجاح هذه الحملة على مستوى المركز لما لها من أهمية في التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى، وتعزيز دور المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

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