خبير اقتصادي: قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي جاء متواضعًا من أوروبا

قال علي بوخمسين، الخبير الاقتصادي، إن قرار الاتحاد الأوروبي بوضع سقف للنفط الروسي، ليس له تأثيرًا قويًا على موسكو ولا الاقتصاد الروسي، على الرغم من إيمان أوروبا أنه سيؤثر على 22 مليار دولار تستخدمهم روسيا في الدعم العسكري.

الاتحاد الأوروبي أدرك أنه يعاقب نفسه

أضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع "النشرة الإخبارية"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار وضع سقف للنفط جاء متواضعًا جدًا، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي أدركوا أنهم يعاقبون أنفسهم بعد ظهور احتجاجات كبيرة بالمدن الأوروبية تحتم عليهم أن يكونوا أكثر واقعية في قراراتهم مع روسيا.

وأشار إلى أن تحديد 65 دولار كسقف للنفط الروسي ممتاز لروسيا وإذا باعت به استطاعت فرض إراداتها ومع ذلك الروس يظهرون مزيدًا من التعنت ويرفضون فرض سقفًا للغاز، ويؤكدون أنه سلعة استراتيجية ويجب أن تعامل بعدل وفقًا للسوق العالمية.

وأكد أن الصين والهند، لا تحتاج لناقلات بحرية ولاتأمين وبالتالي لا يطبق عليهما العقوبات الأوروبية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الصين اليوم عن تواصل تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا وأنها لن تلتزم بقرار فرض سقف للنفط الروسي.