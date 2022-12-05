الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في عمليات إغاثة منفصلة.. إنقاذ نحو 270 مهاجرا غير شرعيا في المتوسط

مهاجرين
مهاجرين

أنقذ متطوعون في عمليات الإغاثة نحو 270 مهاجرا كانوا يواجهون مشكلات في البحر المتوسط، خلال عمليات متنوعة منذ أمس الأحد.

وأعلنت منظمة "أس أو أس هيومانتي" اليوم الاثنين، أن سفينتها "هيومانتي 1" التي ترفع العلم الألماني أنقذت أكثر من 100 مهاجر كانوا يواجهون مشكلات في البحر قبالة سواحل ليبيا أمس الأحد.

كما أنقذت منظمة "أطباء بلا حدود" أكثر من 160 شخصا خلال اليومين الماضيين. 

وأنقذت السفينة "جيو بارينتس"، التابعة للمنظمة اليوم الاثنين 90 شخصا، من بينهم 35 طفلا، من قارب مطاطي بالقرب من الساحل الليبي.

وأمس الأحد، أنقذت منظمة "أطباء بلا حدود" أكثر من 70 مهاجرا في البحر المتوسط. 

وقالت المنظمة على موقع "تويتر": "إن الركاب بينهم العديد من الأطفال. وكان الركاب قد أبحروا من الساحل الليبي على متن قارب مكتظ بالركاب أمس الأول السبت".

كما أنقذ حرس السواحل الإيطالي نحو 30 شخصا غرق قاربهم بالقرب من جزيرة لامبيدوسا أمس الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) اليوم الاثنين. ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وأصبحت مثل هذه المحاولات للوصول إلى أوروبا أكثر حدوثا، حيث يحاول الأشخاص الهروب من الصعوبات والعنف، ولكن بسبب ارتفاع الأمواج وعدم سلامة القوارب، ينتهى الأمر بالكثير منهم بمواجهة صعوبات، والحاجة للانقاذ من جانب سفن مثل السفينة جيو بارينتس، التابعة للمنظمة، التي بدأت أحدث جولاتها الأسبوع الماضي.

ويقول المنتقدون: "إنه من المرجح أن المهاجرين سوف يقومون بهذه الرحلة لعلمهم إنه سوف يتم إنقاذهم، وينتهى الأمر بالكثيرين في اليونان وإيطاليا، بما أنهما أقرب بلدين لمكان إنقاذهم، ولكن الدولتين أعربتا عن سخطهما لمطالبتهما باستقبال مهاجرين في الوقت الذي لا ترغب فيه دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في استقبالهم".

سفن ومنظمات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين أمواج البحر المتوسط متطوعون عمليات إغاثة أس أو أس هيومانتي اطباء بلا حدود

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

سعر أوقية الذهب بالدولار.. أسعار تقفز 120 جنيها بجرام الذهب عيار 21

وزير الصحة يوجه بزيادة عدد الفرق الطبية بالطوارئ لضمان أفضل خدمة

98 مقعدا بالجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الكشف على ٥٨٢ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقنطرة غرب

وكيل «تعليم بورسعيد» تكرم القائمين على مهرجان «أصدقاء السعادة»

في عمليات إغاثة منفصلة.. إنقاذ نحو 270 مهاجرا غير شرعيا في المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟