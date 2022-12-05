في عمليات إغاثة منفصلة.. إنقاذ نحو 270 مهاجرا غير شرعيا في المتوسط

أنقذ متطوعون في عمليات الإغاثة نحو 270 مهاجرا كانوا يواجهون مشكلات في البحر المتوسط، خلال عمليات متنوعة منذ أمس الأحد.

وأعلنت منظمة "أس أو أس هيومانتي" اليوم الاثنين، أن سفينتها "هيومانتي 1" التي ترفع العلم الألماني أنقذت أكثر من 100 مهاجر كانوا يواجهون مشكلات في البحر قبالة سواحل ليبيا أمس الأحد.

كما أنقذت منظمة "أطباء بلا حدود" أكثر من 160 شخصا خلال اليومين الماضيين.

وأنقذت السفينة "جيو بارينتس"، التابعة للمنظمة اليوم الاثنين 90 شخصا، من بينهم 35 طفلا، من قارب مطاطي بالقرب من الساحل الليبي.

وأمس الأحد، أنقذت منظمة "أطباء بلا حدود" أكثر من 70 مهاجرا في البحر المتوسط.

وقالت المنظمة على موقع "تويتر": "إن الركاب بينهم العديد من الأطفال. وكان الركاب قد أبحروا من الساحل الليبي على متن قارب مكتظ بالركاب أمس الأول السبت".

كما أنقذ حرس السواحل الإيطالي نحو 30 شخصا غرق قاربهم بالقرب من جزيرة لامبيدوسا أمس الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) اليوم الاثنين. ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وأصبحت مثل هذه المحاولات للوصول إلى أوروبا أكثر حدوثا، حيث يحاول الأشخاص الهروب من الصعوبات والعنف، ولكن بسبب ارتفاع الأمواج وعدم سلامة القوارب، ينتهى الأمر بالكثير منهم بمواجهة صعوبات، والحاجة للانقاذ من جانب سفن مثل السفينة جيو بارينتس، التابعة للمنظمة، التي بدأت أحدث جولاتها الأسبوع الماضي.

ويقول المنتقدون: "إنه من المرجح أن المهاجرين سوف يقومون بهذه الرحلة لعلمهم إنه سوف يتم إنقاذهم، وينتهى الأمر بالكثيرين في اليونان وإيطاليا، بما أنهما أقرب بلدين لمكان إنقاذهم، ولكن الدولتين أعربتا عن سخطهما لمطالبتهما باستقبال مهاجرين في الوقت الذي لا ترغب فيه دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في استقبالهم".