الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الانتهاء من تصوير مسلسل «العيلة دي» مطلع الشهر المقبل

مسلسل العيلة دي
مسلسل العيلة دي

يواصل صناع مسلسل “العيلة دي” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، بالتزامن مع عرض المسلسل على شاشة قناة دي إم سي.

وقال الفنان محمد أبو داوود، لـ"الدستور"، إنهم يواصلون التصوير بشكل شبه يومي، ويتبقى لهم مشاهد عديدة سينتهون منها مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن تجريته في المسلسل كانت ممتعة والعمل يناقش قضية هامة وتناسب كل الاسر المصرية والعربية.

ويعرض  "العيلة دى" من السبت للأربعاء على قناة dmc، فى الثامنة مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا، كما ينطلق عرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء كما يعرض العمل بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

"العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدورأحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

"العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

watch it الرقمية الأسر المصرية والعربية الميرغني الفنانين الشباب طفلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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