الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على ٥٨٢ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقنطرة غرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بوحدة المنشية التي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب.

وفحصت القافلة الطبية ٥٨٢ مواطنا في أول أيامها حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق ٥ ديسمبر الجاري ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بوحدة المنشية التي تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة، وعيادة للأسنان ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي  بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال ٢٥٤ مواطن بعيادة الباطنة و ٣١ مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٨ سيدة بالإضافة إلى استقبال ١٣٩ حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال ٢٠ حالة، كما استقبلت عيادة الأسنان ٣١ حالة بالإضافة إلى استقبال عدد ٣٢ حالة بعيادة الجلدية و٢٠ سيدة بعيادة النساء أما عيادة الكشف عن أمراض الضغط والسكر استقبلت ٣٧ حالة فضلًا عن صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا.

ومن المقرر أن تستمر القافلة الطبية بوحدة المنشية بمركز ومدينة القنطرة غرب في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر الجاري؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

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