مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

لقى سائق موتوسيكل مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل، على طريق "مصر/ إسكندرية الزراعي" أمام قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل رقم (٣٩١٤ ب ر أ) وموتوسيكل على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة النقل «طارق. س. م» 30 عامًا مقيم منطقة منشأة الأوقاف، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.، ووفاة سائق الموتوسيكل «عبد الرحمن م ال» 17 عاما ومقيم منطقة سيدي شحاتة بكفر الدوار.

وجرى نقل المصاب للمستشفى العام لعمل الإسعافات اللازمة، وإيداع جثة المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.