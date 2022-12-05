نجمات تألقن بالتايجر أكثر من مرة على مدار سنوات (صور)

في عالم الموضة تتأرجح الاتجاهات والمظاهر، ولكن هناك القليل من الموضة التي تظل دائمة وأنيقة إلى الأبد، ومنها ارتداء اللون التايجر.

ياسمين عبد العزيز تتألق بمظهر الفهد ليس مرة بل مرتين

استحوذت ياسمين عبد العزيز الممثلة الكوميدية، التي بدأت مسيرتها المهنية من خلال تأدية دور البطولة في إعلانات تجارية بارزة على عالم السينما بعد أن لعبت أدوارًا رئيسية في الأفلام.

وبعد توقف دام 17 عامًا عن البرامج الحوارية، ظهرت لأول مرة مثيرة في برنامج منى الشاذلي في عام 2019، مستوحاة من روحها المرحة وابتسامتها المميزة، ضمت الممثلة تلك الطاقة بفستانها الضيق المزين بطبعات الفهد والورود الحمراء الكبيرة.

وبالعودة للظهور الثاني في عام 2021، كانت الفنانة برفقة زوجها أحمد العوضي في عرض منى الشاذلي حيث قضى الزوجان العديد من اللحظات الرائعة من المزاح المضحك أثناء استكشافهما لمستويات علاقتهما مع الشاذلي.

خلال العرض ظهرت بالتايجر المطبوع ولكن هذه المرة ارتدت فستانًا جلديًا أحمر بأكمام طويلة مزين بحزام أسود من Dolce & Gabbana.

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ولدت الممثلة والمغنية اللبنانية لتكون على خشبة المسرح، وكانت في دائرة الضوء منذ عام 1998 عندما كانت جزءًا من فرقة البوب ​​اللبنانية The 4 Cats، ثم دخلت في مهنة منفردة في الغناء والتمثيل وأحدثت ضجة عندما لعبت دور البطولة في أول دور سينمائي لها على الإطلاق بصفتها المرأة الدنماركية المغناطيسية في الفيلم المصري التجربة الدنماركية إلى جانب الممثل المصري الأسطوري عادل إمام.

بعد 19 عامًا، أعطت الممثلة إيماءة خاصة لفيلم 2003 بارتداء نفس فستان الفهد المعدني الذي ارتدته خلال العرض الأول للفيلم في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا العام.

قامت بإقران إطلالتها بأقراط دائرية بالإضافة إلى حقيبة كلاتش ذهبية بينما كانت ترتدي أقفالها الأشقر الطويلة المتموجة.

ياسمين صبري



اليوم، تُعرف بأنها واحدة من أكبر النجوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي الضخمة من قبل 19.9 مليون متابع على Instagram.

نظرًا لكونها رائدة الموضة المطلقة، فليس من المستغرب أنها هزت مظهر الفهد مرات عديدة بأناقتها وجمالها المعتاد.

كانت إحدى الأوقات المفضلة لدينا التي ارتدت فيها المظهر خلال رحلتها عام 2021 إلى باريس حيث كانت ترتدي فستانًا طويلًا منقّطًا على شكل الفهد جنبًا إلى جنب مع نعال بيج بسيطة ومجوهرات.