وكيل تعليم بورسعيد تتابع انتظام العمل بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا؛ لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مدى حجم الإنجازات به في ظل إدارته الجديدة، وذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

وأكدت وكيل الوزارة أن المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا هو منارة العلوم والفنون للطلاب، ويعد مركزا لتنمية وصقل مواهبهم وهواياتهم في شتى المجالات، مشيرة إلى أنه متاح لجميع الطلاب الالتحاق به.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام الأستاذ أيمن سلامة مدير المركز، بمواصلة الجهود للارتقاء بالمستوى الخدمي للمركز والاهتمام بأقسامه وتجهيزها على أعلى مستوى من التجهيزات لتلبي طموحات الطلاب الملتحقين به.

وفي شأن آخر واصلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، جولاتها الميدانية لتفقد مدارس المحافظة للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمة وانضباطها، وذلك بصحبة طارق محسن مدير إدارة التعليم التجاري.

وقد فاجأت وكيل الوزارة مدرسة أحمد عرابي الثانوية التجارية للبنات بزيارة قبيل انتهاء اليوم الدراسي بدقائق، حيث تفقدت الفصول الدراسية والمعامل وقاعات التدريب ومكتبة المدرسة.

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام بما شاهدته ولمسته من انضباط العاملين بالمدرسة وحضور الطالبات بالفصول والتزام الإشراف بالأدوار وفنائها حتى الدقائق الأخيرة من اليوم الدراسي موجهة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والطاقم المعاون لها.

كما تفقدت وكيل الوزارة التربية والتعليم صباح اليوم مدرسة الحديد والنادي الرسمية لغات الواقعة بنطاق إدارة جنوب التعليمية.

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام بجهود معلمي المدرسة في تبسيط المعلومات أثناء شرحهم واستخدامهم لاستراتيجيات التعليم المختلفة مع الطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة أن المدرسة هي المصدر الرئيسي للحصول على المعلومة الصحيحة بدلا من الحصول على معلومات مغلوطة عن طريق الإنترنت مجهولة المصدر أو مراكز الدروس الخصوصية التي تبيع العلم الزائف.

وأعربت عن بالغ سعادتها لتعامل الطلاب مع حالات الدمج بكل يسر وسهولة، لافتة إلى أن ذلك يعد دليلا على أن معلمي المدرسة يتفهمون جيدا كيف يجب التعامل مع حالات الطلاب الخاصة بتمكن.

وقد رافق الدكتورة هالة عبدالسلام خلال جولتها بالمدرسة كل من الأستاذ محمود بدوى مدير عام التعليم العام والأستاذ العجمي فرح مدير إدارة جنوب.

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