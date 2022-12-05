الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على طريقة هند عاكف.. جوليا روبرتس تدعم جورج كلونى بفستان غريب

جوليا روبرتس في الحفل
جوليا روبرتس في الحفل

أظهرت جوليا روبرتس دعمها صديقها المقرب جورج كلوني في حفل التكريم السنوي الخامس والأربعين لمركز كينيدي في واشنطن العاصمة، أمس الأحد، بارتداء فستان عليه صوره، وهي نفس الطريقة التي قامت بها الفنانة هند عاكف في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عندما ارتدت فستانا مطبوعا عليه صور عدد كبير من نجوم السينما.

دعم ومشوار صداقة طويل

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ارتدت الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 55 عامًا ثوبًا أسود طويلًا تحت سترة سوداء صغيرة تنتهي في منتصف ظهرها، وكان ثوبها مغطى بصور لجورج كلوني صديق عمرها بإطار يشبه الإطار الذي يحيط عادة بالصور.

وتابعت أن جوليا كانت في الحفل رفقة زوجها دانيال مودر، حيث دامت علاقة الصداقة بين جوليا وكولوني لأكثر من 20 عامًا.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن جوليا غيرت فستانها قبل بدأ الحفل وارتدت بدلة سوداء لتتماشى طلتها مع زوجها بالكامل.

وخلال الحفل وقفت مات ديمون، البطلة مع روبرتس في فيلم Ocean's Eleven إلى جانبها عندما وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، وكان كلوني من بين العديد من المكرمين الذين قبلوا جوائز الإنجاز مدى الحياة ومنهم ايمي جرانت، جلاديس نايت، والملحن تانيا ليون وفرقة U2.

وأضافت الصحيفة أن جوليا روبرتس وجورج كلوني عملا معًا في سلسلة أفلام كبرى على مر السنين وأشهرها Ocean's Eleven وفيلم Confessions of a Dangerous Mind.

وأشارت إلى أن آخر أعمالهما عرض في شهر أكتوبر الماضي وهو فيلم "تذكرة إلى الجنة" والذي تدور قصته حول زوجين مطلقين يجتمعان لإيقاف زفاف ابنتهما.

وجمعت الصداقة جوليا روبرتس وجورج كلوني لسنوات طويلة وانضم لهما في فترات طويلة النجم الأمريكي براد بيت حيث عمل الثلاثي على بعض الأعمال الناجحة.

وظهر في الحفل جورج كلوني مع زوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، حيث جذب الثنائي أنظار الحفل بالكامل.

جورج كلوني جوليا روبرتس هند عاكف فستان صور مهرجان القاهرة السينما

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