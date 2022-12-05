برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بسرعة التحقيقات بشأن حضانة أطفال بالإسكندرية

تقدمت النائبة سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، بسرعة التحقيقات في واقعة اعتداء مديرة حضانة على أطفال بالإسكندرية في منطقة السلطان حسين بوسط المدينة.

وجاء في طلب الإحاطة أنه عملًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، سرعة التحقيقات في حضانة أطفال الإسكندرية بمنطقة السلطان حسين بوسط المدينة، وذلك عقب تحرير عدد من أولياء الأمور محضرًا بواقعة الضرب بقسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية مع نزول لجان فورية لتقصي الحقائق من خلال وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وطالبت بتشديد الرقابة على دور حضانات الأطفال والمناهج التي يتم تعليمها للأطفال مع استمرار التفتيش المستمر من قبل مسئولي وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بجميع المحافظات لحماية الأطفال والأجيال الصغيرة.

كانت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، قررت حبس المتهمين فى واقعة وفاة طفل داخل حضانة بمنطقة سيوف شرق الإسكندرية وهما مسئولة الحضانة ومشرفة رعاية الأطفال 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال العاملين داخل الحضانة.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، بورود بلاغ بتحرير أسرة طفل محضرًا رقم 221 لعام 2022 بوفاته داخل إحدى الحضانات بالمنطقة، الواقعة شرقي محافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات عن أن الأم ذهبت لاستلام طفلها فسلموها الطفل وبلغوها أنه نايم لكن وجدت أن نفسه متوقف وأزرق، لتكتشف وفاته.

وذكرت الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي: هناك روايتان الأولى أن مشرفة الحضانة أعطت للطفل دواء الحساسية بجرعة خاطئة أدت لوفاته، وفي رواية أخرى، تعرض الطفل للاختناق، نتيجة التفاف حبل حول رقبته التتينة.