محافظ الشرقية يهنئ لاعبى منتخب الكاراتيه لحصولهم على مراكز متقدمة فى بطولة إفريقيا

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء المحافظة لحصولهم على مراكز متقدمة في بطولة إفريقيا للكاراتيه (منافسات الكوموتيه) للشباب والناشئين والكبار والمقامة في الفترة من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2022 بمدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا، متمنيًا لهم مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للأبطال الرياضيين لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى حصول أبطال المنتخب الوطني المصري للكاراتيه من لاعبى نادي ههيا الرياضي ونادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان على ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية في بطولة إفريقيا للكاراتيه (منافسات الكوموتيه) بالبطولة المقامة بدولة جنوب إفريقيا، لافتًا إلى حصول البطلة جنة محمود حسن لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه ونادى ههيا الرياضي على الميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 48 كجم، وحصول البطلة رحمه طلبة لاعبة نادى الصفوة الرياضي ومنتخب مصر على الميدالية الذهبية في وزن أقل من 59 كجم، كما حصل البطل كريم محمد مصطفى لاعب نادى ههيا الرياضي ومنتخب مصر على الميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 63 كجم، فيما توج البطل محمود عبدالعزيز لاعب نادى ههيا الرياضي ومنتخب مصر بفضية وزن أقل من 68 كجم.