الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

1.1 تريليون جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية خلال 4 سنوات

السلع التموينية
السلع التموينية

شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفاعات مطردة خلال السنوات الأخيرة لتتجاوز تريليون جنيه خلال الفترة بين عامى 2019 /2020 و2022 /2023، والتى بلغت حوالى 1.196 تريليون جنيه، منها 356 مليار جنيه تم توجيهها فى موازنة العام الحالى لبرامج الدعم والمزايا الاجتماعية لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

ووفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، فإن حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية سجل سلسلة ارتفاعات من 270.9 مليار جنيه فى عام 2019 /2020 لـ285.9 مليار جنيه فى عام 2020 /2021، و283.3 مليار جنيه فى عام 2021 /2022، وصولًا لـ356 مليار جنيه فى عام 2022 /2023، وتستحوذ مخصصات الدعم وحدها على ما يعادل 50% من إجمالى مخصصات الحماية الاجتماعية بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات هيكلة منظومة الدعم نجحت فى ترشيد مخصصاته بنسبة  13%، إذ تطور حجم الإنفاق على برامج وبنود الدعم المختلفة من 171.7 مليار جنيه فى موازنة عام 2019 /2020 لـ140.6 مليار جنيه فى عام 2020 /2021، و138.3 مليار جنيه فى عام 2021 /2022 تأثرًا بالإلغاء التدريجى لدعم المواد البترولية والكهرباء، لترتفع مجددًا لـ148.7 مليار جنيه فى عام 2022 /2023، مع إجراء الدولة خطة رفع الدعم مؤقتًا للتخفيف عن كاهل المواطنين بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها محليًا.

وأوضح أن دعم السلع التموينية شهد نموًا مطردًا خلال السنوات الأربع الماضية من 89 مليار جنيه فى عام 2019 /2020 قبل أن يتراجع مؤقتًا لـ84.4 مليار جنيه فى عام 2020 /2021، ليرتفع مجددًا لـ87.2 مليار جنيه فى عام 2021 /2022، و90 مليار جنيه فى عام 2022 /2023، بإجمالى 350.6 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

الحماية الاجتماعية الدعم مخصصات دعم السلع التموينية التأمين الصحي منظومة الدعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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