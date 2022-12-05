الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند: تفاصيل المشروعات التي افتتحها الرئيس اليوم.. ووفاء سالم تكشف تفاصيل مأساتها مع عمليات التجميل

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت الأخبار خلال الساعات الماضية ما بين فنية واجتماعية، وفي السياق تنشر «الدستور» نشرة لو فاتك التريند.

التفاصيل الكاملة للمشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات المهمة التي تخدم المواطنين، في هذا السياق يكشف “الدستور” خلال السطور التالية كل التفاصيل عن هذه المشروعات. 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4248685

 

وفاء سالم تكشف تفاصيل مأساتها من عمليات التجميل الخاطئة

قالت الفنانة وفاء سالم، إنها تشعر بتحسن كبير في حالتها الصحية وملامح وجهها بعد إجراء عملية الجراحة التجميلية التصحيحية لأخطاء جراحات تجميلية سابقة سببت لها تداعيات صحية كبيرة.

ونفت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن تكون الصورة المتداولة لها وتُظهر تغيرا كبيرا في ملامحها بتشوه في تفاصيل وجهها، قائلة: "مش للدرجة دي دي كانت فوتوشوب مكانتش بهذا السوء".


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4248761

غدًا.. أحمد السقا يبدأ أول عروض مسرحية «سيدتى الجميلة»

يبدأ النجم أحمد السقا، غدًا، أول عروض مسرحيته الجديدة «سيدتي الجميلة» على مسرح أبوبكر الشدي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتعيد مسرحية «سيدتي الجميلة» أحمد السقا إلى خشبة المسرح من جديد بعد فترة غياب طويلة استمرت لأكثر من 19 عاما. 
 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4248748

التفاصيل الكاملة لفيلم «الباب الأخضر» قبل عرضه على watch it

تبدأ منصة Watch it خلال أيام عرض الفيلم السينمائي الجديد "الباب الأخضر"، وذلك عقب عرضه بشكل حصري ضمن فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وحصد الفيلم العديد من الإرشادات بين الجمهور والنقاد لتناوله قضية هامة عن الهوية المصرية ومحاولة طمسها، وهو الفيلم الذي يلعب بطولته كل من إياد نصار وخالد الصاوي وسهر الصايغ. 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4248634

الرئيس عبد الفتاح الفنانة وفاء سالم العربية السعودية السطور التالية الساعات الماضية المشروعات المهمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

ارتفاع عيار 21.. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 2022

غدًا ثانى جلسات محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكى فى تهريب الآثار

الكشف وتوفير العلاج لـ1700 شخص ضمن قافلة مجانية ببنى سويف

على متنهما 652 سائحا.. وصول سفينتين سياحيتين لميناء بورسعيد

«مشارف» مدينة متكاملة بالعامرية لتسكين أكثر من نصف مليون مواطن

اتحاد منتجي الدواجن: أزمة الأعلاف مازالت قائمة والمستوردون هم المستفيدون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟