لو فاتك التريند: تفاصيل المشروعات التي افتتحها الرئيس اليوم.. ووفاء سالم تكشف تفاصيل مأساتها مع عمليات التجميل

تنوعت الأخبار خلال الساعات الماضية ما بين فنية واجتماعية، وفي السياق تنشر «الدستور» نشرة لو فاتك التريند.

التفاصيل الكاملة للمشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات المهمة التي تخدم المواطنين، في هذا السياق يكشف “الدستور” خلال السطور التالية كل التفاصيل عن هذه المشروعات.

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وفاء سالم تكشف تفاصيل مأساتها من عمليات التجميل الخاطئة

قالت الفنانة وفاء سالم، إنها تشعر بتحسن كبير في حالتها الصحية وملامح وجهها بعد إجراء عملية الجراحة التجميلية التصحيحية لأخطاء جراحات تجميلية سابقة سببت لها تداعيات صحية كبيرة.

ونفت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن تكون الصورة المتداولة لها وتُظهر تغيرا كبيرا في ملامحها بتشوه في تفاصيل وجهها، قائلة: "مش للدرجة دي دي كانت فوتوشوب مكانتش بهذا السوء".



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غدًا.. أحمد السقا يبدأ أول عروض مسرحية «سيدتى الجميلة»

يبدأ النجم أحمد السقا، غدًا، أول عروض مسرحيته الجديدة «سيدتي الجميلة» على مسرح أبوبكر الشدي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتعيد مسرحية «سيدتي الجميلة» أحمد السقا إلى خشبة المسرح من جديد بعد فترة غياب طويلة استمرت لأكثر من 19 عاما.



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التفاصيل الكاملة لفيلم «الباب الأخضر» قبل عرضه على watch it

تبدأ منصة Watch it خلال أيام عرض الفيلم السينمائي الجديد "الباب الأخضر"، وذلك عقب عرضه بشكل حصري ضمن فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وحصد الفيلم العديد من الإرشادات بين الجمهور والنقاد لتناوله قضية هامة عن الهوية المصرية ومحاولة طمسها، وهو الفيلم الذي يلعب بطولته كل من إياد نصار وخالد الصاوي وسهر الصايغ.

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