12 ديسمبر.. «سمات التفكير العلمي والعقبات التي تواجه تطبيقه» على مائدة الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس، يستضيف المجلس ندوة بعنوان "سمات التفكير العلمي والعقبات التي تواجه تطبيقه" والتي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس؛ وذلك في تمام الثالثة مساء الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، بقاعة المجلس.

من المقرر أن يدير الندوة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق ومقرر اللجنة، ويلقيها الدكتور أحمد الراعي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس وكلية طب جامعة أكتوبر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

وفي سياق آخر؛ أعلنت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الشاعر أحمد سويلم، عن الفائزين في مسابقة الشعرية لشباب الشعراء التي تنظمها اللجنة، وتتضمن فرع (ديوان شعر الفصحى)، فرع (ديوان شعر العامية)، ومن المقرر أن يتسلم الفائزون الجوائز في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الإثنين، وذلك بمقر المجلس.

وفاز في فرع شعر الفصحى، المركز الأول الشاعر أحمد جمال مدني عن ديوانه "قبعة المهرج"، المركز الثاني الشاعر عمرو أحمد حسن عبد الحميد البطا عن ديوانه "متون مؤقتة"، المركز الثالث الشاعرة ياسمين صلاح عبد الرحيم حسين عن ديوانها "سبعة أقوال لحق واحد".

أما في فرع شعر العامية، فاز الشاعر على محمد أبو المجد محمد عن ديوانه "رقص من غير مغني"، المركز الثاني الشاعر منى رؤوف محمد رمضان النادي عن ديوانه "رمادي صريح"، المركز الثالث الشاعر أحمد مجدي أحمد أبو حسين عن ديوانه "فن بسبع أرواح".