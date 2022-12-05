التحالف الوطني: وحدنا جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم الدعم الشامل (فيديو)

قال أحمد مرسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف كان بداية توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم الدعم الشامل الصحي وغيره لكل أهالينا بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني استفاد بمميزات كل مؤسسات المجتمع المدني، حيث إننا جمعنا كل تلك المؤسسات في قافلة شاملة متكاملة متنوعة بكل الخدمات التي يحتاجها المواطنين وهي "ستر وعافية".

وأضاف مرسى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا قررنا جعل قافلة «ستر وعافية» نقطة الانطلاق الخاصة بنا من 19 أكتوبر الماضي بمحافظة سوهاج، ومن ثم اتجهنا إلى محافظات القليوبية والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، لافتًا إلى أن تلك القافلة رجعت من محافظة قنا أمس الأحد بعد أن استمرت في تقديم خدماتها على مدار يومين.

لدينا مجموعة متميزة من مؤسسات المجتمع المدني

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هناك مجموعة متميزة من مؤسسات المجتمع المدني اشتركت في قافلة «ستر وعافية» مثل صناع الحياة وصناع الخير وبنك الطعام المصري ومصطفى محمود ومشسسة أبوالعينين وبهية والأورمان والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، مؤسسة العربي ومصر الخير.

ولفت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن التحالف نفذ قافلة طبية شاملة التخصصات رمد، نساء، جلدية، عظام، باطنة، أسنان، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، حيث إنه يتم اختيار التخصصات المتناسبة والمطلوبة حسب كل محافظة وفقًا للتهيئة المجتمعية التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في القافلة.