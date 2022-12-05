«قوى عاملة بورسعيد» تنظم ندوة يستفيد منها 15 عاملا

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية لمكتب عمل بورفؤاد، بحضور 15 عاملًا وعاملة وبمشاركة 7 شركات، وذلك بمقر شركة قناة السويس للحاويات SCCT، بميناء شرق بورسعيد.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية، إن الندوة تناولت دليل الحقوق العمالية وضوابط التحقيق مع العمال، كما تناولت أهمية دور تفتيش العمل علي المنشآت في حفظ حقوق العمال و رعايتهم و الارتقاء بهم، و توفير أفضل الخدمات العمالية المقدمة لهم و كذا متابعة تنفيذ قانون العمل لإعداد عمالة واعية قادرة علي المراجعة الداخلية للحقوق العمالية بالمنشآت.

وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة والدور التوعوي لمفتشي العمل و بناء علاقات عمل مستقرة و ناجحة وقوية بين الإدارة و عمالها .وفي نهاية الندوة تم الاستماع الى كافة الاستفسارات والرد عليها، وقدم الحاضرون الشكر للقائمين على الندوة مثنيين على المعلومات القيمة التي تلقوها.

وقام بتنفيذ الندوة فاتن علي صالح مديرة مكتب عمل بورفؤاد ذو نشاطين وبمشاركة كلاً من محمد شاهين مفتش العمل ، و هبه مسعد مفتش علاقات العمل.

وكانت قد تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن انتهاء الدورة التدريبية 17 للبرنامج التدريبي للفتيات والمنفذ بوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة التفصيل والحياكة، لـ20 متدربة في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة برامج التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.

وأوضح سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره للوزارة بأنه شهد تخريج 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي المنفذ ضمن خطة التدريب المهنى لعام 2022 – 2023، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة داخل المحافظة ، وذلك لتوفير حياة كريمة للشباب أو الحصول على فرصة عمل حقيقية وملائمة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

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