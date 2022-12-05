على متنهما 652 سائحا.. وصول سفينتين سياحيتين لميناء بورسعيد

استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL ، وعلى متنها 614 سائح من جنسيات مختلفة قادمة من ميناء بيريوس باليونان، حيث يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة، لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصري.

كما استقبل الميناء السفينة السياحية VARIETY VOYAGER، وعلى متنها 38 راكب وسوف يغادر السياح السفينة متجهين في رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة والعودة مساءا إلى الميناء.

ومن المنتظر أن تغادر السفينتان الميناء، مساء اليوم، بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة.

وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينتين إلى الميناء والالتزام بتوقيت تراكي السفينتين مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمني مكثف لتأمين السياح الأجانب وقد قام الوكيل الملاحي التابع للسفينتين بتوفير أتوبيسات مكيفة لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة.

وهذه هي الرحلة الثالثة للسفينتين CELESTYAL CRYSTAL وVARIETY VOYAGER في خلال أقل من أسبوعين مما يعكس استعداد موانئ المنطقة الاقتصادية لاستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها، كما يعكس حجم التطوير في موانئ المنطقة بصفة خاصه والموانئ المصرية بصفة عامة و قدرتها على استقبال مثل هذه السفن، وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والتي تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.