الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. كيف تكتشف موهبة طفلك في الرقص؟

موهبة الرقص
موهبة الرقص

بعض الهدايا مخفية، والبعض الآخر معروض ليراه العالم، إذا كنت تراقب طفلك وتتساءل عن ماهية مواهبه، فهناك احتمالات لا حصر لها.

ومع ذلك عندما يكون لدى الطفل اهتمام أو موهبة في الرقص، فقد تكون العلامات أوضح مما تعتقد.

وبالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب بالنسبة للآباء الذين يفكرون في تسجيل أطفالهم في دروس الرقص مثل الباليه وغيره، إليك بعض العلامات التي تشير إلى أنه قد يكون لديهم موهبة واهتمامات طبيعية.

لاحظ كيف يلعبون
هل يقوم طفلك بتنظيم وفرز الأشياء؟ هل يصطفون سيارات اللعب أم يربطون الجوارب ويجمعون العناصر حسب اللون أو الحجم؟ إذا كان طفلك يقوم بفرز الأشياء باستمرار، فقد يعني ذلك أنه مفكر تحليلي وأنه يهتم بالتفاصيل.

بالتزامن مع مبادرة رعاية المواهب.. 5 أساليب رقص للفتيات والعمر المناسب للبدء

قد يبحثون عن أنماط، مما يوحي بأنهم سيكونون موهوبين في مواضيع مثل الرياضيات والعلوم، ولكن قد يكون لديهم أيضًا قدرة قوية على حفظ حركات الرقص المختلفة.

الاهتمام بالموسيقى
من الواضح أن الطفل الذي يستمتع بموسيقى الرقص والهيب هوب والموسيقى الكلاسيكية يبني ارتباطًا عميقًا بالموسيقى، هذه واحدة من أولى العلامات التي تدل على اهتمام طفلك بفصول الرقص، الموسيقى والرقص متلازمان، لا يمكنك الحصول على واحدة دون الأخرى، وإذا كان طفلك يحب الموسيقى، فقد يستمتع بوضع حركات رقص على تلك الأغاني.

العبث بكل شيء
إذا كان طفلك يعبث باستمرار بالأشياء وكان لديه فضول حول كيفية عمل الأشياء، فقد يظهر أنه متعلم بصري مكاني، قد يبنون أبراجًا بالكتل أو ينبهرون بتفكيك الأشياء وإعادة تجميعها معًا.

يمكن لطفلك أن يصبح ميكانيكيًا أو مهندسًا أو عالمًا أو مخترعًا أو راقصًا في المستقبل، يتضمن الرقص فهم الحركات المصممة للرقصات الفردية وكيف تعمل معًا لإنشاء روتين رقص، قد يحصل طفلك بشكل طبيعي على هدية لهذا الغرض.

لا يستطيع طفلك الجلوس
هل لدى طفلك كميات عالية من الطاقة؟ هل من الصعب جعلهم يجلسون ساكنين؟ هل يتشتت انتباههم في المدرسة عن طريق استكشاف حواسهم من خلال الحركة؟ قد يعني هذا أنهم متعلمون جسديون وسيتعلمون بشكل أفضل من خلال الانخراط في الأنشطة بدلاً من قراءة الكتب.

قد يكونون موهوبين في الرياضة والموسيقى والرقص، ولديهم مهارات حركية دقيقة متقدمة، يمكن أن تساعدهم دروس الرقص على تركيز هذه الطاقة نحو الفن، حتى يتمكنوا من التركيز عندما يكونون خارج حلبة الرقص.

اكتشاف مواهب الأطفال مبادرة المتحدة رعاية المواهب رقص اطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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