الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين في حادث تصادم أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين أعلي وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخري ملاكي نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جرى نقل المصابين إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث تصادم وصلة دهشور أكتوبر تصادم النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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