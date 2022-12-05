10 مصابين في حادث تصادم أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين أعلي وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخري ملاكي نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جرى نقل المصابين إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.