الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الجيل: محور التعمير الجديد عمل ضخم وراءه جهد وأفكار عبقرية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، محور التعمير الجديد الذى افتتحه الرئيس السيسى اليوم والذى يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى حتى طريق سيدى مرير / برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، عمل ضخم ورائه جهد وافكار عبقرية لحل المشكلات التى واجهته وأكد أنه إضافة ونقلة نوعية تفتح آفاقاً تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وجعل منها شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي. 

وأضاف ناجى الشهابي، أن إنشاء محور التعمير مخطط له فهو داخل ضمن رؤية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد طول البلاد وعرضها لخلق شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل،  وتربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها البعض.

وأكد الشهابي أن إنشاء هذه المحاور ليس فقط لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين ولكن إنشائها يعكس رؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية وفى نفس يتكامل كما قال الرئيس مع اتجاه الدولة للتوسع  فى المجال الزراعي والصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

البناء والتعمير الرئيس السيسي العلمين الجديدة المشروعات القومية رئيس حزب الجيل شبكة الطرق والمحاور طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي

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