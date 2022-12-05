غدا.. حفل فني لفرقة قصر الغوري للموسيقى العربية ببيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا لفرقة "قصر الغوري للموسيقى العربية"، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في السابعة مساء غد الثلاثاء، الموافق 6 ديسمبر الجاري، بمقر البيت في شارع المعز.

يقام الحفل مجانا للحضور، وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني والموسيقى التراثية منها: "يا مسهرني" أداء مها السعيد، و"الصحبجية" أداء محمد شلقاني، و"الناس المغرمين" أداء طارق نصر، و"عرباوي" أداء محمود حسانين، "اما براوه" أداء زينب عادل، وغيرها من الأغاني، بمصاحبة عزف صولو اوكورديون للعازف عبدالمسيح توفيق.

وفي سياق آخر، استضاف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء أول أمس السبت، نادي السينما الأفريقية، بالتعاون مع مهرجان السينما الأفريقية، ويعرض هذا الشهر فيلم "هذه ليست جنازة .. هذه قيامة".

الفيلم من دولة ليسوتو، إخراج وسيناريو ومونتاج ليموهانج جريمايا موسيسي تصوير بيير دي فيليرس، وبطولة كل من طاولا ميهلونجو، جيري موفمكينج وا، ماخنولا نديبيلي، تيسكو مونهانينج، سيبهيوي، نظيمانتشكي.

وتدو أحداث الفيلم حول أرملة في الثمانين من عمرها تسمى «مانتوا» تجسدها مارى توالا، تنتظر عودة ابنها من مناجم جنوب افريقيا ولكنها تبلغ بوفاته هناك، وتجد نفسها وحيدة بعد موت كل عائلتها فتجهز مقبرتها في قريتها استعدادا للموت، ولكنها تعلم أن حكومتها تعتزم تهجير بلدتها وتوطينهم في مكان إخر وانشاء سد سيغرق القرية بالكامل، فتقاتل ابنه الثمانين عاما وتناضل ضد بناء السد وتدافع عن إرثها الروحي وتاريخها.