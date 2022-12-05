الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة مندوب شركة في الحوامدية 15 يوما

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من مندوب شركة بالإكراه في الحوامدية.

اعترف المتهمين في أقوالهم أمام النيابة العامة أنهم تتبعوا المجني عليه، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ الذي بحوزته، وفروا هاربين.

وأضاف الجناة في أقوالهم أنهم قرروا سرقة المجني عليه، وقسموا المبلغ المالي بينهم، وضبط بحوزتهم سلاح ناري خرطوش، وسلاح أبيض، اعترفوا باستخدامهما في تهديد المجني عليه وسرقته، وأرشدوا عن المبلغ المالي.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض مندوب شركة للسرقة على يد 3 أشخاص، حيث استولوا منه على مبلغ 500 ألف جنيه وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 

حبس سرقة نصف مليون جنيه الحوامدية سرقة مندوب شركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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