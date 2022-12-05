انطلاق المؤتمر العلمي الثالث للدراسات العليا بمعهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة تسليط الضوء على التقنيات والأساليب الحديثة لتنمية وتطوير الثروة السمكية والاستزراع المائي من خلال البحث العلمي والتطوير في مجالات الاستزراع المائي المختلفة وانتقاء الأبحاث المتخصصة بهذا المجال.

جاء ذلك انطلاقاً من دور جامعة قناة السويس المجتمعي للتعرف على كل ما هو جديد في مجال الاستزراع السمكي وتأثيره في التغيرات المناخية ودوره في التغيرات المناخية المواكبة للمؤتمر المناخي COP27.

وفى هذا الصدد نظم معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس المؤتمر الثالث للدراسات العليا والبحوث التطبيقية تحت عنوان الثروة السمكية والتغيرات المناخية.

يأتي المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث التطبيقية؛ وإشراف تنفيذي الدكتور محمد التابعي عميد المعهد ورئيس المؤتمر.

كما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن المؤتمر يهدف إلى تمكين طلاب الدراسات العليا من طرح وتبادل الآراء والأفكار من أجل توسيع مدارك الطلاب الباحثين وإتاحة الفرص أمامهم لمواكبة أهم التطورات الحديثة في مجال البحث العلمي.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور سامي عبد الملك وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد أحمد فكري مدرس إنتاج المفرخات والدكتورة نهي إبراهيم البنا مدرس مكافحة أمراض الاستزراع المائي بمعهد الاستزراع السمكي منسقي المؤتمر.

وعن محاور المؤتمر أوضح الدكتور محمد التابعي أن المؤتمر يناقش التقنيات والاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة أمراض الاستزراع المائي، والاساليب الوراثية في إنتاج المفرخات المائية والتقنيات الحديثة في مجال الغذاء والتغذية في الاستزراع المائي، والتنمية المُستدامة للثروة السمكية والمصايد الطبيعية.