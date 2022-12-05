الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى يكرم المشرف على إنشاء محور التعمير: «طمنتنا بخبرتك»

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم المشرف على إنشاء محور التعمير

في لفتة إنسانية، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالسلام محمد سالم، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، المشرف على تنفيذ إنشاء محور المشير فؤاد أبوذكري “التعمير”، نظرا لمجهوداته الكبيرة للدولة المصرية.

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، اليوم الإثنين، كلمة خاصة للدكتور عبدالسلام، قائلا: "سعيد بإشرافك على المشروع، ومن سنة ونص حصل نقاش على إن بناء الطريق في البحيرات ممكن يسبب مشكلة كبيرة، وإحنا حضرنا في بدء تدشين المرحلة دي، ولما خدنا رأي دكتور عبدالسلام، طلبنا منه يطمنا على المسار الفني ومدى مطابقاته للمواصفات".

وأضاف: “كلام الدكتور عبدالسلام بيأكد سلامة المحور”، موضحا: "المحور عبارة عن نصفين نصف موجود قبل كده، وخد وقته على الهبوط حوالي 20 سنة وكنا عايزين نتطمن على عدم الهبوط الدكتور بيأكد إن لو حصل هبوط هيكون في إطار يتم التعامل بسهولة".

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلا: "بنرحب بيك ونشكرك على الجهد، وحطيت ثقل كبير هو عبارة عن السمعة والخبرة لإخراج المشروع بهذا الشكل ربنا يديك الصحة".

الدكتور عبدالسلام محمد سالم لفتة إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي محور التعمير بالاسكندرية تكريم

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