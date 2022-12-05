التصريح بدفن جثة فتاة عثر عليها في حالة تحلل بمصر الجديدة

صرحت نيابة مصر الجديدة بدفن جثة فتاة عثر عليها في حالة تحلل أعلى سطح عقار سكني، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتوفية لقيت مصرعها بسبب تناولها جرعة زائدة من المخدرات، وقام عشيقها بإلقاء جثتها أعلى العقار خوفا من الفضيحة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود رائحة كريهة أعلى سطح عقار بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 25 سنة متحللة، ترتدي كامل ملابسها، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفية ترتبط بعلاقة غير شرعية بشاب مقيم في العقار وكانت تتردد على شقته لممارسة الرذيلة وتعاطى المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أنه في يوم الواقعة وبعد تعاطيها المواد المخدرة، شعرت بحالة إعياء وتوفيت فقام عشيقها بحمل جثتها وصعد إلى سطح العقار وتركها خوفا من الفضيحة والمسائلة القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.