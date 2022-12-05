خبير اقتصادي: حقل نرجس الجديد يضاعف صادرات الغاز 15 مرة

قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إن اكتشاف بئر غاز «نرجس -1 X » في منطقة النرجس البحرية بالقرب من العريش باحتياطات 3.5 تريليون قدم مكعب، يضاعف صادرات مصر 15 مرة.

وأوضح أن مصر حققت زيادة في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة 13 ضعف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغ إنتاج الغاز العام الماضي 69.2 مليار متر مكعب.

خبير اقتصادي: حقل نرجس الجديد يضاعف صادرات الغاز المصرية 15 مرة

وأكد الديب إن قطاع البترول والثروة المعدنية من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن مصر من الخمسة الكبار في انتاج الغاز وبلغ انتاجها خلال 2020 حوالي 5.6 مليار قدم مكعب يوميا.

وأوضح أن القطاع شهد طفرة كبيرة من حيث حجم التطوير والتحديث، وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات الماضية، حيث انعكست ثمار الإصلاح الاقتصادي بتوجيه من القيادة السياسية على تنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة.

وأكد أن التطوير يأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة.

«شيفرون» اكتشاف جديد للغاز الطبيعي بمصر

كانت قد أعلنت شركة «شيفرون» العالمية، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي بمصر، في مناطق امتيازها بمنطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط، باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وقالت الشركة إنه تم اكتشاف كمية كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي ببئر نرجس الواقع بمنطقة النرجس البحرية بالبحر المتوسط، بواسطة سفينة «ستينا فورث»، مؤكدة أن الاكتشاف الجديد سيكون بمثابة دفعة كبيرة لمصر.

وفي وقتٍ سابق، انتهت الشركة من الدراسات وتحليل البيانات ونتائج المسح السيزمي وتقييم النتائج لمنطقة الامتياز التي حصلت عليها من وزارة البترول بمنطقة شرق المتوسط بمنطقة نرجس البحرية.