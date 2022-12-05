كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلمه الجديد «بيت الروبى»

بدأ الفنان كريم عبدالعزيز تصوير فيلمه السينمائى الجديد «بيت الروبي»، الذي يشاركه فيه البطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي، ومن المقرر أن يسافر كريم عبدالعزيز خلال أيام لإحدى المدن الساحلية رفقة صناع العمل لتصوير المشاهد الخارجية للفيلم، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي 2023.

فيما خرج بشكل رسمي كريم عبدالعزيز من السباق الرمضاني المقبل بعد توقف مسلسله الدرامي الجديد "الحشاشين" وتأجيله لموسم رمضان 2024، وكان كريم عبدالعزيز قد صور أسبوعا كاملا بالعمل في جزيرة مالطة خلال الفترة الماضية، ونظرا لضخامة إنتاج العمل قررت الشركة المنتجة تأجيله.

ويعد مسلسل "الحشاشين" التعاون الأول لكريم عبدالعزيز مع الكاتب عبدالرحيم كمال، ويجسد فيه الفنان كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح، زعيم عصابة الحشاشين المتطرفة، ويواجه العديد من الأزمات والصعوبات خلال العمل، كما سيحكم عليه بالإعدام، ولكنه سوف يهرب بمساعدة السجان بعد أن يحكي له قصة مؤثرة، وذلك في الحلقات الأولى من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

ويعود الفنان خلال الفترة الحالية لتصوير مشاهد العمل في القاهرة على أن يسافر مرة أخرى إلى إحدى البلاد الأوروبية لاستكمال تصوير مشاهده هناك.

وحقق كريم عبدالعزيز، الفترة الماضية، نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم «كيرة والجن»، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وشارك في بطولته أحمد عز، هندي صبري، سيد رجب وآخرون.