ضبط 5 أطنان أرز شعير فى حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالاشتراك ، مع مباحث التموين العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين ، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة، التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط كمية قدرها "2 طن أرز" شعير موسم 2022 داخل أحد المخازن غير المرخصة وذلك لتجميعة وحجبه عن الأسواق كسلعة استراتيجية، وتم التحفظ على الكمية المذكورة بحالتها معبأة داخل شكائر بلاستيك وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل محملة بكميات من الأرز الشعير موسم حصاد 2022 تقدر ب 3 طن أرز شعير، وضبط محل يقوم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، وتم تحرير عدد 20 محضر جنح للمزارعين لعدم توريد الارز الشعير موسم حصاد 2022 بكمية تقدر بحوالى 35 طنا.

جاء ذلك بناء على تعليمات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع المقدم حسام الدين البدري رئيس مباحث التموين، وتوجيهات أشرف عبد الحميد وكيل المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد مصطفى خليل مدير الإدارة، واللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة شبراخيت.



من ناحية أخرى أكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، أنه سيتم الاستمرار في شن الحملات التموينية المكبرة من أجل المساهمة فى الرقابة على الأسواق ليلا ونهارا والقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.