وفاة أكثر 4500 شخص بأمريكا خلال أسوأ موجة للانفلونزا منذ 2018

ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية أن موسم الانفلونزا الحالي، شهد دخول ما لا يقل عن 78 ألف شخص للمستشفيات، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 4.5 ألف شخص في موجه وصفت بأنها الأسوأ من نوعها منذ العام 2018.





وذكر بيان للمركز أن نسبة 5 .7% من مرضى العيادات الخارجية فى المستشفيات خلال الأسبوع الماضي كانت بسبب الشكوى من أعراض الأنفلونزا وهي نسبة تعد الأعلى على الإطلاق في هذا الوقت من العام، مشيرا إلى أن ذروة موجات الإصابة بالانفلونزا لا تكون في الأغلب إلا في شهري ديسمبر ويناير، غير أن هذه الموجة بدأت مبكرا عن المعتاد.





وأضاف البيان أن الأعراض التي يشكو منها المرضى تشمل الكحة والتهاب الحلق، بالإضافة إلى أعراض تنفسية أخرى، تشكل خطرا كبيرا على كبار السن والأطفال بشكل خاص حيث سجلت وفاة ما لا يقل عن 14 طفلا خلال هذه الموجة.





وأشار إلى أن هذه الموجة سببها انتشار فيروسات تنفسية متنوعة ومن بينها الفيروس التنفسى المخلوى "أر أس فى" وهو الأشهر من نوعه فى مسببات الإصابة بالانفلونزا خلال الموجة الحالية.



وحذر المركز الأمريكي من أن هذه الموجه سوف تزداد سوءا، بسبب تجمعات الأعياد التى تشهد ازدحاما فى المطارات والأماكن العامة، ونصحت الأمريكيين بتناول تطعيمات ضد الأنفلونزا لكل من تتجاوز أعمارهم ستة أشهر.