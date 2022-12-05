الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة أكثر 4500 شخص بأمريكا خلال أسوأ موجة للانفلونزا منذ 2018

مريض انفلونزا
مريض انفلونزا

ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية أن موسم الانفلونزا الحالي، شهد دخول ما لا يقل عن 78 ألف شخص للمستشفيات، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 4.5 ألف شخص في موجه وصفت بأنها الأسوأ من نوعها منذ العام 2018.



وذكر بيان للمركز أن نسبة 5 .7% من مرضى العيادات الخارجية فى المستشفيات خلال الأسبوع الماضي كانت بسبب الشكوى من أعراض الأنفلونزا وهي نسبة تعد الأعلى على الإطلاق في هذا الوقت من العام، مشيرا إلى أن ذروة موجات الإصابة بالانفلونزا لا تكون في الأغلب إلا في شهري ديسمبر ويناير، غير أن هذه الموجة بدأت مبكرا عن المعتاد.



وأضاف البيان أن الأعراض التي يشكو منها المرضى تشمل الكحة والتهاب الحلق، بالإضافة إلى أعراض تنفسية أخرى، تشكل خطرا كبيرا على كبار السن والأطفال بشكل خاص حيث سجلت وفاة ما لا يقل عن 14 طفلا خلال هذه الموجة.
 


وأشار إلى أن هذه الموجة سببها انتشار فيروسات تنفسية متنوعة ومن بينها الفيروس التنفسى المخلوى "أر أس فى" وهو الأشهر من نوعه فى مسببات الإصابة بالانفلونزا خلال الموجة الحالية.

وحذر المركز الأمريكي من أن هذه الموجه سوف تزداد سوءا، بسبب تجمعات الأعياد التى تشهد ازدحاما فى المطارات والأماكن العامة، ونصحت الأمريكيين بتناول تطعيمات ضد الأنفلونزا لكل من تتجاوز أعمارهم ستة أشهر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

بعد تغيبها 3 أيام.. العثورعلى جثة الحاجة راوية فى ترعة بالمنوفية

وفاة أكثر 4500 شخص بأمريكا خلال أسوأ موجة للانفلونزا منذ 2018

حملات تحصينية تجوب المحافظات: هل انتشرت الحمى القلاعية في بر مصر؟

القصة كاملة لدعوة «ترامب» لإسقاط الدستور الأمريكى وإعادة انتخابات 2020

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين