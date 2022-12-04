استشارى كبد يكشف أهمية وضع ضوابط للسماح للصيدلى بحقن المرضى

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الصيدلي هو الأقرب بالنسبة للمواطن من حيث التعامل، كما أنه هو من يقوم بشرح استخدامات الأدوية لهم.

نهدف لوضع امتيازات لمقدمي الخدمة حتى يتم التعامل مع المرضى بشكل منظم

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الضوابط التي تم وضعها اليوم للسماح للصيدلي بحقن المرضى بالصيدليات، جاءت لأهمية تنظيم عمل كل المؤسسات الطبية لسلامة المواطن، ولوضع امتيازات لمقدمي الخدمة حتى يتم التعامل مع المرضى بشكل منظم.

وتابع، أن اجتماع وزير الصحة مع جميع الجهات المعنية، ووضع عدة ضوابط لحقن المريض أهمها وجود وصفة طبية من الطبيب، تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، والحقن يكون حقنًا للعضل وتحت الجلد، وممنوع التعامل مع الحقن الوريدي لخطورته ولا يتم التعامل به سوى بالمستشفيات، وكذلك اجتياز الصيدلي لدورة التدريب على إعطاء الحقن بمستشفيات وزارة الصحة.

وأردف، أنه من ضمن الضوابط أنه يجب على الصيدلي أن يكون لديه أدوية للحساسية حتى يستطيع التعامل مع المريض في حال حدوث أي نوع من الحساسية.