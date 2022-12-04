نائبة: مصر خطت خطوات واسعة فى تمكين ذوى الهمم

قالت عفاف زهران، عضو مجلس النواب، إن مصر خطت خطوات واسعة في تمكين ذوي الهمم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت زهران، في تصريحات: تحتفي مصر باليوم العالمي لذوي الهمم وهو احتفاء مستحق يكلل جهود مؤسسات الدولة في زيادة الوعي بالتعامل مع أصحاب الهمم في المجتمع مثل أي فرد، فقد خطت مصر خطوات واسعة في تمكينهم على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أنه لذوي الهمم حق على الدولة والمجتمع، مؤكدة ضرورة استمرار الجهود التوعوية في هذا الشأن حتى يتخلص المجتمع من آفاته والتعامل معهم بإنسانية.

يحتفل العالم في اليوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1992 للاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومناقشة مشكلاتهم عالميًا وإقامة الفعاليات والاحتفالات المحلية والدولية في هذا الشأن، وتوفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.