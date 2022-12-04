الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة: مصر خطت خطوات واسعة فى تمكين ذوى الهمم

النائبة عفاف زهران
النائبة عفاف زهران

قالت عفاف زهران، عضو مجلس النواب، إن مصر خطت خطوات واسعة في تمكين ذوي الهمم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت زهران، في تصريحات: تحتفي مصر باليوم العالمي لذوي الهمم وهو احتفاء مستحق يكلل جهود مؤسسات الدولة في زيادة الوعي بالتعامل مع أصحاب الهمم في المجتمع مثل أي فرد، فقد خطت مصر خطوات واسعة في تمكينهم على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أنه لذوي الهمم حق على الدولة والمجتمع، مؤكدة ضرورة استمرار الجهود التوعوية في هذا الشأن حتى يتخلص المجتمع من آفاته والتعامل معهم بإنسانية.

يحتفل العالم في اليوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1992 للاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومناقشة مشكلاتهم عالميًا وإقامة الفعاليات والاحتفالات المحلية والدولية في هذا الشأن، وتوفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

الاحتياجات الخاصة التواصل الاجتماعي الرعاية الصحية العدالة الإجتماعية النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم العالمي لذوي الهمم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

الباز: مقال طارق الشناوى عن فيلم «القاهرة مكة» تضليل كامل

عمره 4 أيام.. العثور على طفل رضيع ملقى أمام عقار بالمقطم

اعترافات منفذي حادث مقتل مواطن وإصابة آخر رميًا بالرصاص في العاشر من رمضان

«صحة السويس» تكافئ 5 من فريق التمريض لحُسن معاملتهم المرضى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين