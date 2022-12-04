الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحي يهنئ سيدات السلة بالتتويج ببطولة أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم

منتخبا مصر للشباب
منتخبا مصر للشباب والآنسات

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، التهنئة لمنتخب مصر للسيدات، لفوزه ببطولة أفريقيا للسلة 3×3، وذلك بعد تغلبه على فريق مدغشقر في النهائي بنتيجة 21-11 ليصبح بطل إفريقيا ويتأهل منتخب السيدات لكأس العالم 2023.


كما فاز منتخب الرجال بالمركز الثاني عقب خسارة النهائي أمام فريق مدغشقر في النهائي بنتيجة 20-17، وذلك خلال منافسات بطولة إفريقيا للسلة 3×3 رجال وسيدات في مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجاري، بحضور نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للسلة، ورئيس الاتحاد المصري للسلة.


أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التي تضمن نجاح مختلف البطولات الأحداث والفعاليات الدولية بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية، لافتًا أن مصر  تعلم جيدا أهمية الرياضة وأنها تظل دائما من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب وتعمل على نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب.


وكان منتخبا مصر للشباب والآنسات تحت 17 عاما لكرة السلة 3×3 من التتويج ببطولتي أفريقيا التي أقيمت في القاهرة يومي الخميس والجمعة، ليتأهلا لبطولة كأس العالم 2023.

أفريقيا منتخبا مصر للشباب منتخبا مصر للشباب والآنسات الرياضة الدكتور أشرف صبحي

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مصر فوق الجميع

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