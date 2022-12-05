كيف تحافظ على النباتات المنزلية في فصل الشتاء من الجفاف؟

النباتات المنزلية الخاصة بك ليست محصنة ضد التحديات التي تهدد الحياة خلال فصل الشتاء، على الرغم من أنها تعيش في مناخ يتم التحكم في درجة حرارته.

يمكن أن تتأثر النباتات الداخلية سواء كانت نباتات منزلية على مدار العام أو نباتات أحضرتها في الداخل إلى الشتاء بعدة عوامل إجهاد شتوية، بما في ذلك درجات الحرارة التي تتقلب من حرارة النهار إلى البرد المسائي، والهواء الجاف، والأيام القصيرة التي تقلل الكمية من الضوء الذي يتلقونه.

حافظ على ازدهار نباتاتك المنزلية عن طريق تعديل رعايتها خلال الأشهر الباردة من العام.



قبل الشروع في العمل

يمكن أن تختلف أنواع النباتات المختلفة اختلافًا كبيرًا في احتياجات الرعاية الشتوية، لذلك عليك دائمًا إجراء القليل من البحث لمعرفة الاحتياجات الخاصة لنباتاتك.

تقدم النصائح التالية إرشادات عامة جيدة.

بشكل عام حاول تقليد ظروف الشتاء للمناطق التي تعيش فيها الأنواع على سبيل المثال النباتات التي نشأت في مناطق الغابة الاستوائية، حيث لا يوجد فرق كبير بين الظروف في الشتاء والصيف، غالبًا لا يكون لها نفس فترة الخمول مثل النباتات التي تنشأ في المناطق الأكثر اعتدالًا.

في حين أن هناك بعض الإرشادات العامة، تذكر أن الهدف دائمًا هو محاكاة موطن الشتاء الطبيعي في الهواء الطلق للنبات إلى الحد الذي يمكنك.

اضبط روتين الري الخاص بك

قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن معظم النباتات الداخلية تحتاج إلى كمية أقل من الماء خلال فصل الشتاء في حين أنه من الصحيح أن هواء الشتاء يكون أكثر جفافًا، فإن النباتات تعاني من معدل نمو أبطأ خلال الأشهر الباردة، حتى أن البعض يذهب في حالة سبات تام، لذلك تحتاج النباتات إلى كمية أقل من الماء للحفاظ على رطوبتها ويمكن أن يؤدي الإفراط في الري إلى تعفن الجذور.

تغيير مستويات الرطوبة

يمكن أن تكون مستويات الرطوبة المنخفضة أكبر عقبة يجب على النباتات المنزلية التغلب عليها خلال فصل الشتاء.

يمكن أن ينخفض ​​مستوى الرطوبة في المنازل المدفأة إلى 10 إلى 20 في المائة في الشتاء، وتفضل النباتات مستوى أقرب إلى 50 في المائة.

إذا كان لديك جهاز ترطيب في منزلك، فقم بنقل نباتاتك إلى مكان يستمتعون فيه بفوائده، إذا لم يكن لديك جهاز ترطيب ارفع مستوى الرطوبة بوسائل أخرى.

انتبه لدرجة الحرارة

معظم النباتات مثل الناس مريحة في درجات حرارة النهار بين 65 إلى 75 درجة فهرنهايت ودرجات الحرارة الليلية فوق 50 درجة فهرنهايت.

لتوفير ذلك لنباتاتك احتفظ بها بعيدًا عن كل من المسودات الباردة ومصادر الحرارة مثل المشعات والأفران والمدافئ والأجهزة الإلكترونية.

التقلبات في درجات الحرارة يمكن أن تقتل النباتات المنزلية بنفس السهولة التي تقتلها فترات الحرارة الطويلة أو البرودة.

اتبع الشمس

لا يقتصر الأمر على ساعات قليلة من ضوء الشمس خلال فصل الشتاء، بل تأتي الأشعة أيضًا بزاوية منخفضة، قد تحتاج إلى نقل نباتاتك المنزلية إلى مكان أكثر إشراقًا أو حتى إضافة ضوء إضافي، المكان الجيد هو النافذة المواجهة للجنوب أو الغرب والتي تظل مشمسة طوال اليوم.