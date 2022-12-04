الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات منفذي حادث مقتل مواطن وإصابة آخر رميًا بالرصاص في العاشر من رمضان

المتهمين
المتهمين

أقر المتهمين بارتكاب حادث مصرع شخص وإصابة صديقه بطلقات نارية، أثناء عملية تبادل عملات نقد أجنبي أمام رجال مباحث قسم ثاني العاشر باعترافات تفصيلية عن ارتكابهم الحادث.

وكشف المتهمين أمام جهات التحقيق، عقب القبض عليهم أنهم استدرجوا المجني عليهم، عقب التعرف عليهم على “فيسبوك”، وطلب الضحايا منهم تبديل عملات النقد الأجنبي، واتفقوا معهم على التقابل في أحد الأماكن بدائرة قسم العاشر من رمضان.

أضاف المتهمين أنهم خططوا لسرقة حقيبة الأموال من المواطنين بالإكراه، وحينما حاولوا الهرب أطلقوا عليهم النيران مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أخر.

كان قد تبلغ للمقدم محمد عبدالغفار رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة "مصاب بعيار ناري بالظهر")  وآخر كان برفقته (مصاب بعدة أعيرة نارية نتج عنها وفاته) أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة "ملكه وقيادته" لمقابلة شخص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واتفقا معه على تغيير مبلغ مالي من العملات الوطنية إلى عملات أجنبية ولدى وصولهما تقابلا مع مجهولان يستقلان سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" وبحوزة أحدهما (بندقية آلية) وطلبا منهما المبلغ المالي الذي بحوزتهما ولدى محاولتهما الهرب منهما تتبعهما المجهولان وأطلقا أعيرة نارية تجاههما أحدثت إصابة المُبلغ ووفاة مرافقه.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث بإشراف العميد مصطفى عرفه رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الشرقية "لإثنين منهم معلومات جنائية") 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزة اثنين منهم (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، باستخدام الأسلحة المضبوطة وكذا سيارة ملاكي خاصة بـ(مالك معرض سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) والذي كان يعلم باستخدام المتهمين للسيارة في ارتكاب الواقعة وذلك مقابل جزء من حصيلة السرقة ولقد أمكن ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستخدمة في الواقعة، بمواجهته أيد ما سبق.

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