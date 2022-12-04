الانتهاء من تصفيات الناشئين والناشئات ببطولة الفراعنة الدولية.. صور

أنهى الجهاز الفني للجمباز الفني والإيروبك، مرحلة التصفيات للناشئين والناشئات لاختيار قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات وجمباز الأيروبك، التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز، والتي تبدأ فعاليات المنافسات يوم الأربعاء القادم، وتختتم يوم 9 ديسمبر الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وأعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عدد الدول التي أكدت مشاركتها في بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والأيروبك. ويشارك في البطولة 9 دول بجانب منتخب مصر ليصبح عدد المشاركين في البطولة 10 دول وهي:

مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص والهند وقطر وجورجيا.

ويبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 535 لاعبا ولاعبة بواقع 185 مشاركاً في الجمباز الفني و350 مشاركاً في الأيروبيك.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بداية من بطولة "كأس الفراعنة" الأولى لجمباز الآيروبيك، والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الإيقاعي 2020، ثم بطولة الفراعنة 2021 والتي ضمت نسختها الجمباز الفني، وصولًا إلى هذه النسخة التي تقام خلال أيام على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو أنه منذ بداية النسخة الأولى من كأس الفراعنة في 2019 تم التواصل مع الاتحاد الدولي للعبة؛ لاعتماد وإدراج البطولة سنويا.

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