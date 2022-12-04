«اقتراحات النواب» توافق على إنشاء مجمع محاكم بصان الحجر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن إنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي مركز ومدينة صان الحجر، بحضور نائب محافظ الشرقية، ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم.

من جانبه، قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مدينة ومركز صان الحجر يبلغ تعدادها السكاني ٢٥٠ ألف نسمة، لذلك فهم في حاجة ملحة إلى إنشاء مجمع محاكم يخدم المنطقة والمناطق المحيطة، ومباشرة أعمالهم وخدماتهم القضائية بسهولة ويسر.

طالب وهدان بتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع المحاكم المذكور، لتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات القضائية، حيث يلجاؤون إلي محاكم خارج المدينة الأمر الذي يمثل عبء عليهم، مطالبا بسرعة إصدار قرار التخصيص للبدء في المشروع الذي ينتظره ربع مليون نسمة.

في سياق آخر، وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، من حيث المبدأ علي بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

واستعرض محمود حسين، رئيس اللجنة مشروع القانون المشار إليه، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها.

وأكد رئيس اللجنة أن تعديلات القانون تأتي تلبية للطموحات والأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة مشيرًا إلى أن اللجنة تسعي لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.