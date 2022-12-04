الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

عبدالعليم داود رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالنواب

عبد العليم داود
عبد العليم داود

انتخبت الهيئة العليا لحزب الوفد، الأحد، محمد عبدالعليم داود رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب بأغلبية 38 صوتًا، مقابل 17 صوتًا للنائب سليمان وهدان.

لا يتوفر وصف.

وأعلن النتيجة عيد هيكل رئيس اللجنة المشرفة عن العملية الانتخابية، قائلًا إن عدد الأصوات الصحيحة 56 من بينهم صوت واحد باطل، وأن عدد من صوتوا في هذه الانتخابات 56 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا.

وقال عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قبل إعلان نتيجة انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن هذا المنصب تنظيمي وليس رئيسًا، لأن جميع النواب منتخبون من الشعب ولا يوجد رئيس لهؤلاء النواب وإنما هي عملية تنظيمية وتطبيقًا للمادة 29 من لائحة الحزب فإنه إذا تعذر التوفيق في الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات البرلمانية في حالة إذا اعترض رئيس الهيئة البرلمانية على أي من هذه الأدوات وجب عرض الأمر على رئيس الحزب.

وأعلن رئيس حزب الوفد خلال اجتماع الهيئة العليا المنعقد حاليًا عن اختيار الدكتور مصطفى الفقي، رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد، ومنح رئيس الوفد درع حزب الوفد للدكتور مصطفي الفقي. 

وقال الفقي إن التكريم شرف لي وهو منصب شرفي وتشرفت بهذا المنصب، واليوم الدكتور عبدالسند والدكتور ياسر الهضيبي يضعان كل شيء في نصابه الصحيح.

وأضاف أنه ابن أسرة وفدية والوفد هو تاريخ الحركة الوطنية المصرية، ويشهد فؤاد بدراوي أن فؤاد باشا سراج الدين كان يعاملني كابن له ومعتز بهذا التكريم وبالتواجد في حزب الوفد وسط أصدقائي ومنهم هاني سري الدين ومحمد عبدالعليم داود والدكتور ياسر الهضيبي: "أكرر اعتزازي بهذا المنصب الشرفي وكل الشكر لكم والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد".

محمد عبد العليم داود حزب الوفد مجلس النواب العملية الانتخابية النائب عيد هيكل النائب محمد عبد العليم داود

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