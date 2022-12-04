شركة السكر: خطة لإنشاء 3 مصانع للأسمدة ومصنع للكحول لزيادة الموارد

أكد اللواء عصام بديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، أن الشركة أكبر مستفيد في نهوض صناعة السكر وتحقيق مطالب المزارعين، لزيادة الإنتاجية خاصة أن هناك اختلافا في كميات التوريد فقد كان يتم توريد 10 ملايين طن قصب بإنتاجية 770 ألف طن من السكر، والآن هناك عجز 13.500 ألف فدان عجز في إنتاجية المساحة المنزرعة ونعمل علي تنميتها وعودتها كما كانت.

كشف البديوي خلال اجتماع لجنة الزراعة والري برئاسة هشام الحصري وحضور النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن هناك خطة لإنشاء 3 مصانع لانتاج السماد وكذلك مصنع لإنتاج مخرجات قصب السكر الإضافية من الكحول، وتعمل علي زيادة موارد الشركة بما يسمح بالوفاء بالتزامات المزارعين وإقرار سعر عادل لطن قصب السكر، ومنها مصنع استخراج الكحول، وعرضنا المشروعات في قمة المناخ، ويتواصل معانا البنك الألماني وهناك عروض من شركات القطاع الخاص لإنشاء المصانع لتوفير الموارد مع شركة السكر، موضحا بأننا حصلنا علي موافقة من الشركة القابضة علي انشاء مصنع الكحول وسيقام في مركز كومبو في أسوان.

ولفت البديوي أنه سيتم إقرار رسوم للناولون لكل المصانع الثمانية وكل من يقوم بنقل القصب سيحصل علي مقابل ناولون النقل بنفس التعريفة مصنع قوص.

ولفت البديوي إلى أن هناك مواعيد محددة لكسر المحصول، وفق اللجان الفنية التي تقررها في كل مصنع وهي تقرر حسب التشغيل وحسب الاحتياج، وهي من تقرر ميعاد كسر القصب قبل يوم 18 يناير من عدمه.

فيما اكد النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بأنه تم عقد اجتماعين مع وزير التموين بخصوص قصب السكر وأن هناك فجوة في تكلفة الإنتاج المحددة من الجمعية التعاونية لمنتجي القصب والتكلفة المحددة من المحاصيل السكرية ما بين بخس وتهويل وستعمل لجنة الزراعة علي إقرار التوفيق بين الاتجاهين والوصول إلي سعر عادل.

وبعث زعيم الأغلبية برسالة طمأنة للمزارعين خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري وبحضور عصام البديوي رئيس شركة السكر، قائلًا: اطمئنوا وستسمعوا ما يرضيكم في الربح المقبول وسنصل إلي حل يرضي الجميع.



ولفت رشاد بأن صناعة البنجر ليس فيه خلاف كبير وتم الوصول إلي سعر معقول.

وعن مشكلة تنقل الأرز بين المحافظات أكد رشاد أن كل محافظ يطلب كمية، وينسق مع الجهات المعنية، وأن من قام بالتوريد الحصة المخصصة لأرضه يستطيع التنقل بحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.