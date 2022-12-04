رئيس تحاد الهوكي يكشف تفاصيل أول بطولة «خماسي» في مصر

كشف شريف كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكي، عن تفاصيل أول بطولة خماسي للعبة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وأوضح كمال، خلال تصريحات له، أن البطولة تقام لأول مرة في القارة، أولا على مستوى الرجال، بمشاركة كل من: بوتسوانا ومصر وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا، أما على مستوى السيدات؛ فيشارك فيها كلا من مصر وكينيا وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وأضاف: العدد المشارك ليس قليلا لأن البطولة تقام للمرة الأولى، وبعض الدول لم تستعد لخوض المنافسات، خاصة وأن بطولة الخماسي، تختلف تماما في قوانينها وملاعبها عن الـ11.

وأكمل: نثق في قدرات لاعبينا والجهاز الفني لتحقيق أفضل نتيجة في البطولة؛ خاصة بعد الأداء الجيد في بطولة رازفان شاه، التي أقيمت في ماليزيا الشهر الماضي.

واختتم شريف كمال، تصريحاته: البطولة مؤهلة لكأس العالم 2024 في عمان، وتقام ضمن سلسلة بطولات يخوضها المنتخب المصري؛ استعدادا لخوض منافسات إفريقيا، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.