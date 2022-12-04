الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رحلة السامر فى نصف قرن: من خيمة «عاشق المداحين» إلى صرح ثقافي متكامل

مسرح السامر
مسرح السامر

قبل نصف قرن من الزمن وتحديداً فى 9 سبتمبر 1970 تم بناء مبنى بسيط مغطى بخيمة تشبه خيمة مسرح البالون على كامل مساحة أرض السامر فى حى العجوزة، كان ذلك قبل رحيل الرئيس جمال عبد الناصر بنحو واحد وعشرين يوماً من وفاته، وقتها تولى المخرج عباس أحمد منصب أول مدير لفرقة مسرح السامر، واستقبلت "خيمة السامر" العروض الفنية طوال خمس سنوات حتي تعرض المسرح عام 1975 لحريق له مع خيمة مسرح البالون والسيرك القومي.

اعرف القصة الكاملة لأزمة نقل مسرح البالون والسيرك القومى من العجوزة - اليوم السابع

السامر.. من خيمة الى مسرح "عاشق المداحين"

زكريا الحجاوي‏..‏ رائد الثقافة الشعبية - الأهرام اليومي

ظل مسرح السامر مغلقاً قيد الترميم والإنشاء بعد الحريق حتى عاد مرة أخرى على يد الرئيس السادات الذي افتتحه عام 1978 لتواصل الفرقة نشاطها بعرض "عاشق المداحين" لزكريا الحجاوي، وسمي المسرح بهذا الاسم "مسرح عاشق المداحين زكريا الحجاوي" واستمر حتى حدوث زلزال عام 1992م، الذي تسبب في تصدعات للمبنى، وفي عام 2007  تم هدمه وصدر القرار الجمهوري رقم 288  لنفس العام بإنشاء وتجديد المسرح على أن ينفذ وفق التصميم الفائز في المسابقة المعمارية التي أعلنت عنها الهيئة عام  2010 وأقيم مره أخرى كمسرح مؤقت حتى توقف رسمياً مره أخرى في 2013.

2021 وضع حجر الأساس لـ"السامر"

مسرح السامر - اليوم السابع

في 2021، تم وضع حجر الأساس والتعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبدء تنفيذ أعمال تطويره ورفع كفاءته، وتضمن التصميم الجديد لمسرح السامر يراعى المواصفات الخاصة بالمنشآت الابداعية ويقام على مساحة  1806.84 متر ويتكون من دور أرضي عبارة عن مدخل رئيسي و غرفة مولد وغرفة للوحات الكهرباء و غرفة مراقبة أمنية، تحتوي على وحدات الإنذار وكاميرات المراقبة والسنترال وكذلك مكتب إداري بالإضافة إلى صالة مسرح على مسطح 600 متر وخشبة مسرح على مسطح 200 متر إضافة إلى غرف الملابس وصالة المسرح التى تتسع  400 مشاهد، أما الدور الأول علوي يشمل غرفة التحكم والاسقاط ويضم الدور الثاني علوي قاعة تدريب بالإضافة إلى  المكاتب الإدارية.

نيفين الكيلانى تعلن استقبال مسرح السامر للجمهور  يناير 2023

000

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الأحد، مسرح السامر بالعجوزة، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور هشام عطوة رئيس الهيئة، وذلك لمتابعة سير عملية التطوير الجارية للمسرح تمهيدا للافتتاح، واطلعت على آخر مستجدات التطوير ورفع كفاءة المسرح، وأهم التجهيزات الفنية واللوجستية التي طرأت على المسرح حتى يتحول إلى صرح ثقافي يضاف إلى المنارات الثقافية المصرية بما يليق بتاريخ مسرح السامر.

ووجهت وزيرة الثقافة بسرعة تذليل كل العقبات والانتهاء من عملية التطوير ورفع الكفاءة في أقرب وقت ممكن، حتى يعود المسرح ذو التاريخ الكبير إلى العمل مرة أخرى، ليكون منفذا جديدا يضاف إلى منافذ الإبداع على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن رفع كفاءة المواقع الثقافية هو أحد محاور استراتيجية وزارة الثقافة تحقيقا للعدالة الثقافية، حيث سيكون مسرح السامر منصة لدعم واكتشاف المواهب من مختلف محافظات مصر، لتقديم عروض مسرحية واستعراضية تعكس التنوع الفني والثقافي والتراثي الفريد الذي تتميز به مصر من شمالها لجنوبها، مؤكدة أن المسرح سيكون مستعدا لاستقبال الجمهور خلال يناير المقبل 2023.

رئيس قصور الثقافة: استعدادت عروض الفرق المسرحية فى “السامر" بدأت

00

من جهته؛ أوضح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة، أن مسرح السامر كان بمثابة حلم وأصبح واقعا بعد أقل من عام من وضع حجر الأساس، مشيرًا إلى أن التصميم الجديد لمسرح السامر يراعي المواصفات الخاصة بالمنشآت الإبداعية ويقام على مساحة 1806 أمتار مربعة، ويتكون من دور أرضي يضم مسرح على مساحة 600 متر وخشبة مسرح على مسطح 200 متر، إلى جانب غرف الملابس وصالة المسرح التي تتسع لـ400 مشاهد، إضافة إلى غرفة المراقبة الأمنية، وتحتوي على وحدات الإنذار وكاميرات المراقبة وانظمة حماية متطورة، ويضم الدور الثاني علوي قاعة تدريب، إضافة للمكاتب الإدارية.

00000

ولفت رئيس هيئة قصور الثقافة إلى أن الاستعدادات بدأت بالفعل للإعداد لعروض سيتم تقديمها تباعا سواء من الفرق المسرحية للأقاليم أو فرق السامر والثقافة الجماهيرية، وستشهد خشبة مسرح السامر عودة مهرجان الـ"100 ليلة مسرحية".

خيمة مسرح البالون الرئيس جمال عبد الناصر المخرج عباس أحمد مسرح السامر زكريا الحجاوي عاشق المداحين نيفين الكيلاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

إضرابات واحتجاجات فى بريطانيا ودعوات لتدخل الجيش

السجن 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

أكرم حسني ناعيًا رحيل مفيد فوزي: «هتوحشنا يا أستاذ»

طالبوا بالقصاص.. انهيار أسرة عريس المحلة خلال مراسم تشييع الجنازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين