«علم مصر يرفرف».. مصطفى عسل يتوج هونج كونج المفتوحة للاسكواش

توج مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ونجح مصطفى عسل فى تعويض خسارته بشوطين نظيفين أمام منافسه "البيروفي دييجو إلياس" في المباراة النهائية إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 95 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-2: 6-11, 6-11, 12-10, 11-9, 11-4.

من جانبه أكد لاعب الأهلي أنه كان لديه اصرار كبير في إحراز البطولة لتسجل في تايخه وتنضم إلى دولاب المارد الأحمر بالجزيرة , مشيرا أنه يلعب بإسم مصر ولابد من التمثيل المشرف .

تجد الاشارة ألى أن هانيا الحمامي، بطلة وادي دجلة و المصنفة الثالثة عالميًا، توجت بذات البطولة بعد تغلبها على ، نور الشربيني فى نهائى مصرى ماراثونيا مثيرا " 90 دقيقة " حبس الأنفاس حتى لحظاته الأخيرة ، النجمة هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا تضيف لقبا بلاتينيا جديدا لرصيدها بالفوز على النجمة نور الشربينى المصنفة الثانية بنتيجة 3-2

ا15-13, 9-11, 11-3, 8-11, 11-9 وجاءت نتيجة الأشواط

وخاضت هانيا الحمامي، مباراة نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، أمام اللاعبة نور الشربيني، وسط آمال بقدرة "الحمامي" على التغلب على منافستها وإحراز بطولة إسكواش جديدة لوادى دجلة في الموسم الجديد.

وانطلقت بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، يوم الإثنين 28 نوفمبر، وتستمر فعاليتها حتى 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة 10 لاعبين من أندية وادى دجلة، وتعد هذه البطولة إحدى البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 170 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ويشارك بها 96 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وتضم قائمة فريق وادى دجلة المشارك بالبطولة كلًا من مصطفي السرتي، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ومازن جمال، ونور أبو المكارم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، وناردين سامح.