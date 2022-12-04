طالبات ينظفن شاطئ رأس التين بالإسكندرية للحفاظ على البيئة

استقبل شاطئ رأس التين بالإسكندرية، اليوم، طالبات مجمع مدارس الشهداء الرسمي لغات ضمن مبادرة «شواطئنا في عنينا» لتنظيف شواطئ الإسكندرية بأيدي طلاب المدارس، فى إطار اهتمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» وتفعيلا للإجراءات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية في مجال الحفاظ على البيئة.





جاءت الفعالية بالتعاون بين كل من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية برئاسة الدكتور سامح رياض، وبحضور مصطفى محمود مدير إدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم، وحنان حسن عبد القادر وجيهان سلامة مدير المرحلة للتربية البيئية والسكانية بإدارة الجمرك التعليمية.

بدأت الفعاليات بقيام الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة، بإلقاء محاضرة بالتوعية بأضرار ومخاطر استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام لتأثيرها الضار بالبيئة وخاصة البيئة البحرية، ثم أعقب ذلك قيام المشاركون بتجميع كمية كبيرة من المخلفات.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة المدرسية «يلا نلونها بالأخضر» مواكبة للمبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر» لتوعية طلاب المدارس بأهمية الحفاظ علي البيئة من التلوث وتنمية روح المواطنة والانتماء لديهم.

وكان قد دشن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أكتوبر الماضي، مبادرة تحت عنوان «مصر الخضراء».

وقال مدير المديرية إنّ المبادرة تهدف إلى توعية أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «اتحضر للأخضر».

وأوضح مدير المديرية أنّ المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور وهي التشجير وندوات توعية لتنمية الوعي البيئي وغرس وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي ، وسيتم تعميم المبادرة بجميع مدارس الإسكندرية مع التوجه لزراعة الأشجار المثمرة إلى جانب أشجار الزينة، وقدّم شكره لمسئولي المبادرة وفريق العمل للدعم والمساندة في تشجير المدارس، وقام بتكريم المشاركين في المبادرة.